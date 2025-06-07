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Футбол

Нидерланды уверенно победили Финляндию

"Оранье" довольно легко триумфировали в матче отбора.
Вчера, 23:44       Автор: Василий Медвидь
Нидерланды / Getty Images
Нидерланды / Getty Images

В рамках отбора на чемпионат мира-2026 Нидерланды на чужом поле встретились с Финляндией.

"Оранье" решили все вопросы относительно победителя довольно быстро. В ворота Финляндии они забили дважды в течение первых 25 минут игры.

Счет открыл Мемфис Депай уже на 6-й минуте. Удвоил преимущество гостей Дензел Дюмфрис после классной ассиста Коди Гакпо.

Гол Дюмфриса стал в этом матче последним, в последние минуты первого тайма и после перерыва ни одна из команд не смогла отличиться.

Финляндия - Нидерланды 0:2

Голы: Депай, 6, Дюмфрис

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