Капитан Ливерпуля - о кризисе в АПЛ: "Мы попытаемся улучшить ситуацию"
В субботу, 25 октября, Ливерпуль проиграл Брентфорду со счётом 3:2. Это поражение стало пятым для подопечных Арне Слота за последние шесть матчей.
Капитан Ливерпуля Вирджил Ван Дейк прокомментировал результат команды:
"Всем, включая меня, нужно посмотреть в зеркало. Я уверен, что мы из этого выйдем. Но мы не сделаем этого, просто говоря об этом. Мы попытаемся улучшить ситуацию. Болельщики, которые праздновали с нами в прошлом сезоне, должны быть с нами сейчас", — цитирует слова защитника Фабрицио Романо.
🚨 Van Dijk: “Everyone has to look in the mirror including myself”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 26, 2025
“I am sure we will get out of this. But we won't do it just by talking about it. We will try to improve”.
“The fans who were celebrating with us last season should stand by us now”. pic.twitter.com/hOhGZRqeoJ
Добавим, что в предыдущем матче Ливерпуль в рамках Лиги чемпионов разгромил Айнтрахт со счётом 5:1.
После 9 туров в АПЛ Ливерпуль занимает 6-е место в таблице, имея в активе 15 очков.
