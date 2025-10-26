iSport.ua
Капитан Ливерпуля - о кризисе в АПЛ: "Мы попытаемся улучшить ситуацию"

Мерсисайдцы терпят поражение в АПЛ, несмотря на триумф в ЛЧ.
Сегодня, 10:32       Автор: Валентина Чорноштан
Вирджил Ван Дейк / Getty Images
Вирджил Ван Дейк / Getty Images

В субботу, 25 октября, Ливерпуль проиграл Брентфорду со счётом 3:2. Это поражение стало пятым для подопечных Арне Слота за последние шесть матчей.

Капитан Ливерпуля Вирджил Ван Дейк прокомментировал результат команды:

"Всем, включая меня, нужно посмотреть в зеркало. Я уверен, что мы из этого выйдем. Но мы не сделаем этого, просто говоря об этом. Мы попытаемся улучшить ситуацию. Болельщики, которые праздновали с нами в прошлом сезоне, должны быть с нами сейчас", — цитирует слова защитника Фабрицио Романо.

Добавим, что в предыдущем матче Ливерпуль в рамках Лиги чемпионов разгромил Айнтрахт со счётом 5:1.

После 9 туров в АПЛ Ливерпуль занимает 6-е место в таблице, имея в активе 15 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Вирджил ван Дейк

