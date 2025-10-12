Нидерланды уверенно одолели Финляндию
Подопечные Рональда Кумана фактически решили судьбу матча к экватору первого тайма. Сначала Мален сыграл в стенку с Депаем и точно пробил с линии штрафной. А на 17-й минуте ван Дейк головой замкнул навес Малена из стандарта.
Разгромным счет стал перед перерывом. Это Депай уверенно исполнил одиннадцатиметровый рукой за игру. Добил же финнов под занавес поединка Гакпо – из-за пределов штрафной уложил от штанги после передачи Симонса.
Сборная Нидерландов благодаря победе укрепила лидерство в группе G отбора к Мундиалю. "Оранжевые" набрали 16 очков (6 матчей). Тем временем в активе Финляндии осталось 10 пунктов (7 поединков).
Статистика матча Нидерланды – Финляндия 8-го тура квалификации к ЧМ-2026
Нидерланды – Финляндия – 4:0
Голы: Мален, 8, ван Дейк, 17, Депай, 38 (пенальти), Гакпо, 84
Ожидаемые голы (xG): 2.35 - 0.65
Владение мячом: 69 % - 31 %
Удары: 17 - 7
Удары в створ: 6 - 3
Угловые: 12 - 1
Фолы: 8 - 13
