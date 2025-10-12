Нидерланды уверенно одолели Финляндию

Подопечные Рональда Кумана фактически решили судьбу матча к экватору первого тайма. Сначала Мален сыграл в стенку с Депаем и точно пробил с линии штрафной. А на 17-й минуте ван Дейк головой замкнул навес Малена из стандарта.

Разгромным счет стал перед перерывом. Это Депай уверенно исполнил одиннадцатиметровый рукой за игру. Добил же финнов под занавес поединка Гакпо – из-за пределов штрафной уложил от штанги после передачи Симонса.

Сборная Нидерландов благодаря победе укрепила лидерство в группе G отбора к Мундиалю. "Оранжевые" набрали 16 очков (6 матчей). Тем временем в активе Финляндии осталось 10 пунктов (7 поединков).

Статистика матча Нидерланды – Финляндия 8-го тура квалификации к ЧМ-2026

Нидерланды – Финляндия – 4:0

Голы: Мален, 8, ван Дейк, 17, Депай, 38 (пенальти), Гакпо, 84

Ожидаемые голы (xG): 2.35 - 0.65

Владение мячом: 69 % - 31 %

Удары: 17 - 7

Удары в створ: 6 - 3

Угловые: 12 - 1

Фолы: 8 - 13

