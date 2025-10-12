iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Нидерланды уверенно одолели Финляндию

"Оранье" одержали домашнюю победу.
Вчера, 20:55       Автор: Антон Федорцив
Сборная Нидерландов / Getty Images
Сборная Нидерландов / Getty Images

Подопечные Рональда Кумана фактически решили судьбу матча к экватору первого тайма. Сначала Мален сыграл в стенку с Депаем и точно пробил с линии штрафной. А на 17-й минуте ван Дейк головой замкнул навес Малена из стандарта.

Разгромным счет стал перед перерывом. Это Депай уверенно исполнил одиннадцатиметровый рукой за игру. Добил же финнов под занавес поединка Гакпо – из-за пределов штрафной уложил от штанги после передачи Симонса.

Сборная Нидерландов благодаря победе укрепила лидерство в группе G отбора к Мундиалю. "Оранжевые" набрали 16 очков (6 матчей). Тем временем в активе Финляндии осталось 10 пунктов (7 поединков).

Статистика матча Нидерланды – Финляндия 8-го тура квалификации к ЧМ-2026

Нидерланды – Финляндия – 4:0
Голы: Мален, 8, ван Дейк, 17, Депай, 38 (пенальти), Гакпо, 84

Ожидаемые голы (xG): 2.35 - 0.65
Владение мячом: 69 % - 31 %
Удары: 17 - 7
Удары в створ: 6 - 3
Угловые: 12 - 1
Фолы: 8 - 13

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Нидерландов сборная Финляндии

Статьи по теме

Депай стал лучшим ассистентом сборной Нидерландов всех времен Депай стал лучшим ассистентом сборной Нидерландов всех времен
Отбор к ЧМ-2026: Шотландия обыграла Грецию, Нидерланды разгромили Мальту Отбор к ЧМ-2026: Шотландия обыграла Грецию, Нидерланды разгромили Мальту
Нидерланды с рекордом Депая справились с Литвой в отборе ЧМ-2026 Нидерланды с рекордом Депая справились с Литвой в отборе ЧМ-2026
Лига наций: Испания обыграла Нидерланды в серии пенальти, Португалия дожала Данию в овертайме Лига наций: Испания обыграла Нидерланды в серии пенальти, Португалия дожала Данию в овертайме

Видео

Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Испания против Грузии и другие матчи квалификации к ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

ЧМ-202600:53
Хавбек сборной Польши забил Литве с углового
Формула 100:29
Чемпион мира-1978 нашел Леклеру новую конюшню
ЧМ-202600:10
Отборочный турнир ЧМ-2026: Польша одолела Литву, Румыния дожала Австрию, Хорватия разгромила Гибралтар
Вчера, 23:44
ЧМ-202623:44
Дания дома обыграла Грецию
ЧМ-202623:20
Сборная Фарер обновила собственный рекорд побед
Другие22:47
Бондарев завершил подиумом дебютный сезон итальянской Формулы-4
Европа22:05
Депай стал лучшим ассистентом сборной Нидерландов всех времен
ЧМ-202621:36
"Нас это не тревожит": тренер Азербайджана замахнулся на победу над сборной Украины
ЧМ-202620:55
Нидерланды уверенно одолели Финляндию
Европа20:24
Ребров отреагировал на интерес Панатинаикоса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK