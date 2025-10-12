iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Нагельсманн защитил Виртца: "Он создает больше всех моментов в АПЛ"

Объяснил, почему Виртц еще не забивает в АПЛ.
Вчера, 14:45       Автор: Валентина Чорноштан
Юлиан Нагельсман / Getty Images
Юлиан Нагельсман / Getty Images

Тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался об игре Флориана Виртца в Ливерпуле:

"Даже если он не забивает, он всё равно остаётся игроком, который создаёт больше всего моментов в Премьер-лиге. Это не его вина, что его партнёры по команде не реализуют эти моменты.

Флориан должен просто привыкнуть к лиге. Я видел, что он раскрепостился. Он знает, на что способен и как всё устроено. Ему не всегда всё давалось легко — он будет работать и сейчас", — защитил Юлиан 22-летнего полузащитника.

Ранее в защиту Флориана выступил его коллега по сборной Серж Гнабри.

Добавим, что сборная Германии обыграла сборную Люксембурга 10 октября, а 13 октября немцам предстоит сыграть против Северной Ирландии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлиан Нагельсманн Флориан Виртц

Статьи по теме

Гнабри - о непростой адаптации Виртца: "Дайте парню время" Гнабри - о непростой адаптации Виртца: "Дайте парню время"
Руни прокомментировал проблемы звездного новичка Ливерпуля Руни прокомментировал проблемы звездного новичка Ливерпуля
Ливерпуль в шаге от рекордного трансфера Ливерпуль в шаге от рекордного трансфера
Ливерпуль заплатит 117 млн евро за Виртца - The Athletic Ливерпуль заплатит 117 млн евро за Виртца - The Athletic

Видео

Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Испания против Грузии и другие матчи квалификации к ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:44
ЧМ-202623:44
Дания дома обыграла Грецию
ЧМ-202623:20
Сборная Фарер обновила собственный рекорд побед
Другие22:47
Бондарев завершил подиумом дебютный сезон итальянской Формулы-4
Европа22:05
Депай стал лучшим ассистентом сборной Нидерландов всех времен
ЧМ-202621:36
"Нас это не тревожит": тренер Азербайджана замахнулся на победу над сборной Украины
ЧМ-202620:55
Нидерланды уверенно одолели Финляндию
Европа20:24
Ребров отреагировал на интерес Панатинаикоса
ЧМ-202620:02
"Все команды умеют играть": Забарный рассказал, возможна ли недооценка сборной Азербайджана
Украина20:00
Суперлига: Соколы переиграли Нико-Баскет, Днепр одолел Запорожье, Ровно выиграл дерби у Старого Луцка
ЧМ-202619:35
Ребров ответил, готов ли Ярмолюк сыграть против Азербайджана
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK