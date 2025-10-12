Нагельсманн защитил Виртца: "Он создает больше всех моментов в АПЛ"

Объяснил, почему Виртц еще не забивает в АПЛ.

Тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался об игре Флориана Виртца в Ливерпуле:

"Даже если он не забивает, он всё равно остаётся игроком, который создаёт больше всего моментов в Премьер-лиге. Это не его вина, что его партнёры по команде не реализуют эти моменты.

Флориан должен просто привыкнуть к лиге. Я видел, что он раскрепостился. Он знает, на что способен и как всё устроено. Ему не всегда всё давалось легко — он будет работать и сейчас", — защитил Юлиан 22-летнего полузащитника.

Ранее в защиту Флориана выступил его коллега по сборной Серж Гнабри.

Добавим, что сборная Германии обыграла сборную Люксембурга 10 октября, а 13 октября немцам предстоит сыграть против Северной Ирландии.

