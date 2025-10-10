Гнабри - о непростой адаптации Виртца: "Дайте парню время"

Считает, что Виртц преуспеет в Ливерпуле.

В этом году, летом, немецкий полузащитник Флориан Виртц присоединился к Ливерпулю, однако за десять матчей сумел отличиться лишь одной голевой передачей.

Полузащитник мюнхенской Баварии и сборной Германии Серж Гнабри поделился своими мыслями о результативности Виртца:

"Никто не сомневается в его мастерстве, да и он сам не должен сомневаться. Дайте парню время, это переход был серьёзным шагом, но у него прекрасные качества, и я уверен, что он преуспеет. У меня нет впечатления, что у Флориана дела идут плохо. Он смеётся и хорошо тренируется", — сказал Гнабри.

Напомним, что Флориан Виртц перешёл в Ливерпуль за 116 млн фунтов из Байера.

