Немецкий полузащитник Ливерпуля интересен мадридскому Реалу

Мадридский Реал заинтересован в покупке немецкого полузащитника Ливерпуля Флориана Виртца, сообщает Defensa Central.

По имеющейся информации, руководство Реала заинтересовано, как и в прошлом сезоне, в приобретении Флориана Виртца. Мадридцы считают, что то, что полузащитник не нашёл свою игру после перехода из Байера в Ливерпуль, может повлиять на его скорый уход из АПЛ.

Главный тренер Реала Хаби Алонсо попросил клуб следить за ситуацией вокруг немца.

Напомним, что Флориан Виртц перешёл в Ливерпуль за 150 миллионов евро. За текущий сезон немец сыграл в 10 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей.

Сейчас веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро.

