Венгер заявил, что Виртц разрушил полузащиту Ливерпуля

Бывший тренер Арсенала Арсен Венгер заявил, что проблемы Ливерпуля вызваны Флорианом Виртцем.

Напомним, что мерсисайдцы занимают третью строчку в АПЛ, отставая от Арсенала на семь очков.

Венгер считает, что именно приход Виртца привнес дисбаланс в команду Арне Слота.

Этот шаг разрушил полузащиту чемпионов прошлого сезона АПЛ, где блистали Гравенберх, Мак Аллистер и Собослаи. С появлением Вирца Собослаи теперь вынужден играть на фланге.

Если бы я был Арне Слотом, я бы вернулся к прошлогоднему составу полузащиты и поставил бы Виртца слева, обеспечив ему ширину атаки и свободу движений.

Но держать его в центре – стратегическая ошибка