Венгер заявил, что Виртц разрушил полузащиту Ливерпуля
Бывший тренер Арсенала Арсен Венгер заявил, что проблемы Ливерпуля вызваны Флорианом Виртцем.
Напомним, что мерсисайдцы занимают третью строчку в АПЛ, отставая от Арсенала на семь очков.
Венгер считает, что именно приход Виртца привнес дисбаланс в команду Арне Слота.
Проблема кроется в требовании, которое Виртц выдвинул Ливерпулю. Чтобы завершить трансфер, он попросил играть на позиции десятки, а не на фланге.
Этот шаг разрушил полузащиту чемпионов прошлого сезона АПЛ, где блистали Гравенберх, Мак Аллистер и Собослаи. С появлением Вирца Собослаи теперь вынужден играть на фланге.
Если бы я был Арне Слотом, я бы вернулся к прошлогоднему составу полузащиты и поставил бы Виртца слева, обеспечив ему ширину атаки и свободу движений.
Но держать его в центре – стратегическая ошибка
