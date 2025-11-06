iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Венгер заявил, что Виртц разрушил полузащиту Ливерпуля

Немец принес дисбаланс в команду.
Вчера, 13:25       Автор: Андрей Безуглый
Флориан Виртц / Getty Images
Флориан Виртц / Getty Images

Бывший тренер Арсенала Арсен Венгер заявил, что проблемы Ливерпуля вызваны Флорианом Виртцем.

Напомним, что мерсисайдцы занимают третью строчку в АПЛ, отставая от Арсенала на семь очков.

Венгер считает, что именно приход Виртца привнес дисбаланс в команду Арне Слота.

Проблема кроется в требовании, которое Виртц выдвинул Ливерпулю. Чтобы завершить трансфер, он попросил играть на позиции десятки, а не на фланге.

Этот шаг разрушил полузащиту чемпионов прошлого сезона АПЛ, где блистали Гравенберх, Мак Аллистер и Собослаи. С появлением Вирца Собослаи теперь вынужден играть на фланге.

Если бы я был Арне Слотом, я бы вернулся к прошлогоднему составу полузащиты и поставил бы Виртца слева, обеспечив ему ширину атаки и свободу движений.

Но держать его в центре – стратегическая ошибка

Ранее также сообщалось, что ПСЖ потерял ряд ключевых игроков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флориан Виртц

Статьи по теме

Виртц оказался лидером по важному показателю Виртц оказался лидером по важному показателю
Немецкий полузащитник Ливерпуля интересен мадридскому Реалу Немецкий полузащитник Ливерпуля интересен мадридскому Реалу
Виртц стал худшим трансфером лета по версии авторитетного издания Виртц стал худшим трансфером лета по версии авторитетного издания
Нагельсманн защитил Виртца: "Он создает больше всех моментов в АПЛ" Нагельсманн защитил Виртца: "Он создает больше всех моментов в АПЛ"

Видео

Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов
Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей среди украинок, персональный рекорд Алейниковой и взлет Снигур
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины
просмотров
Футбол сегодня: новый тур УПЛ стартует двумя матчами
просмотров
УПЛ: Эпицентр примет Оболонь, Кудровка сыграет с Колосом
просмотров

Последние новости

Европа18:58
Аморим впервые стал тренером месяца АПЛ
Теннис18:36
Виталий Сачко: "Я стараюсь достойно представлять свою страну"
Европа18:23
Фиорентина официально получила нового тренера
Европа18:17
Звездный защитник Реала возобновил тренировки
Формула 117:54
Гран-при Бразилии: Норрис опередил Пиастри в единственной практике
Другое17:49
Украинская спортсменка отстранена от соревнований из-за допинга
Украина17:25
Оболонь обыграла Эпицентр на выезде
Другие страны17:18
Трабзонспор подтвердил травму защитника сборной Украины
Биатлон16:58
Хаузер - о целях в Антгольце: "План четкий – шаг за шагом идти к великой цели"
Формула 116:40
Альпин утвердила состав пилотов на сезон-2026 в Формуле-1
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK