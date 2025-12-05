iSport.ua
Украинец признан лучшим защитником чемпионата Турции в ноябре

Возглавил рейтинг защитников Турции.
Сегодня, 12:09       Автор: Валентина Чорноштан
Арсений Батагов / Getty Images
Арсений Батагов / Getty Images

Арсений Батагов стал лучшим защитником чемпионата Турции в ноябре, сообщает статистический портал Comparisonator Türkçe.

Защитник Трабзонспора и сборной Украины набрал наибольшее количество баллов по оценке различных игровых показателей футболистов обороны.

В нынешнем сезоне Батагов провёл 14 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью хочет пригласить Арсения в лиссабонский клуб.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Трабзонспор арсений батагов

