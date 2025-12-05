Украинец признан лучшим защитником чемпионата Турции в ноябре
Арсений Батагов стал лучшим защитником чемпионата Турции в ноябре, сообщает статистический портал Comparisonator Türkçe.
Защитник Трабзонспора и сборной Украины набрал наибольшее количество баллов по оценке различных игровых показателей футболистов обороны.
Comparisonator Yapay Zeka ortalama puanlarına göre Süper Lig'de Kasım ayında en iyi performans gösteren savunma oyuncuları:— Comparisonator Türkçe (@ComparisonatorT) December 3, 2025
🥇 Arseniy Batagov - 279
🥈 Davinson Sanchez - 244
🥉 Ahmet Oğuz - 243
4⃣ Taha Altıkardeş - 236
5⃣ Yhoan Andzouana - 228 https://t.co/FM0jzyJkvc
В нынешнем сезоне Батагов провёл 14 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью хочет пригласить Арсения в лиссабонский клуб.
