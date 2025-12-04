iSport.ua
Украинский легионер резко прибавил в цене

Арсений Батагов оценивается уже в 40 млн евро.
Сегодня, 17:10       Автор: Андрей Безуглый
Арсений Батагов / Getty Images
Арсений Батагов / Getty Images

Защитник Трабзонспора Арсений Батагов может существенно прибавить в цене, пишет Taka Gazete.

Напомним, что в последнее время ходят слухи об интересе к Батагову со сторону разных европейских клубов.

На фоне этого турецкий клуб хочет поднять цену на украинца в два раза - с 20 млн до 40 млн евро.

В Трабзонспоре уверены, что удачные выступления Батагова в еврокубках оправдывают повышение цены. Также дебют за национальную сборную может еще больше поднять ценник украинца.

Ранее также сообщалось, что Жирона с украинцами неожиданно уступила клубу из третьего дивизиона.

