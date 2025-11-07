iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бражко и Батагов не приедут в сборную, им нашли замены

Штаб Реброва вызвал игроков Динамо и Шахтера.
Сегодня, 14:02       Автор: Василий Войтюк
Бражко и Михавко
Бражко и Михавко

Украинская Ассоциация Футбола сообщила, что новичок сборной Арсений Батагов не сможет принять участия в матчах против Исландии и Франции.

Также не поможет национальной команде и Владимир Бражко, оба футболиста получили повреждения.

Тренерский штаб принял решение заменить игроков на Тараса Михавко (Динамо) и Егора Назарину (Шахтер).

Состав сборной Украины на ноябрьские матчи

Вратари: Евгений Волынец (Полесье), Анатолий Трубин (Бенфика), Дмитрий Ризнык (Шахтер).

Защитники: Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток (Остин), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все — Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон), Богдан Михайличенко (Полесье), Александр Караваев, Тарас Михавко (оба - Динамо Киев).

Полузащитники: Егор Ярмолюк (Брентфорд), Иван Калюжный (Металлист 1925), Николай Шапаренко (Динамо Киев), Георгий Судаков (Бенфика), Олег Очеретько, Егор Назарина (оба - Шахтер), Алексей Гуцуляк (Полесье), Руслан Малиновский (Дженоа), Виктор Цыганков (Жирона), Александр Зубков (Трабзонспор).

Нападающие: Артем Довбик (Рома), Владислав Ванат (Жирона), Роман Яремчук (Олимпиакос).

С расписанием матчей сборной Украины, а также результатами матчей команды, можна ознакомиться на ISPORT.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: егор назарина арсений батагов Владимир Бражко Тарас Михавко

Статьи по теме

Михавко: Победа над Зриньски важна для Динамо и Украины Михавко: Победа над Зриньски важна для Динамо и Украины
Защитник Динамо: "Надоело проигрывать каждый раз пропуская 2 или больше" Защитник Динамо: "Надоело проигрывать каждый раз пропуская 2 или больше"
Турецкий гранд интересуется украинским легионером Трабзонспора Турецкий гранд интересуется украинским легионером Трабзонспора
Сабо дал честную оценку полузащитнику Динамо перед матчем сборной Сабо дал честную оценку полузащитнику Динамо перед матчем сборной

Видео

Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов
Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей среди украинок, персональный рекорд Алейниковой и взлет Снигур
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины
просмотров
Футбол сегодня: новый тур УПЛ стартует двумя матчами
просмотров
УПЛ: Колос победил Кудровку, Оболонь одолела Эпицентр
просмотров

Последние новости

Европа23:06
Вундеркинд Реала выбрал приоритетный клуб для аренды
Теннис22:45
Соболенко дожала Анисимову в 1/2 финала WTA Finals
Украина22:12
УПЛ: Колос победил Кудровку, Оболонь одолела Эпицентр
Формула 121:50
Гран-при Бразилии: Норрис выиграл квалификацию к спринту
Теннис21:26
Рыбакина одолела Пегулу в полуфинале Итогового турнира-2025
Европа и мир20:55
Украина разгромила сборную Румынии в Европейском кубке наций
Теннис20:22
Сачко завершил сенсационное выступление в Меце
Украина20:00
Колос оформил волевую победу над Кудровкой
Европа19:54
Лапорта анонсировал идею прощального матча Месси в Барселоне
Европа19:36
Слот прокомментировал трансферные планы Ливерпуля
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK