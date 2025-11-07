Бражко и Батагов не приедут в сборную, им нашли замены
Украинская Ассоциация Футбола сообщила, что новичок сборной Арсений Батагов не сможет принять участия в матчах против Исландии и Франции.
Также не поможет национальной команде и Владимир Бражко, оба футболиста получили повреждения.
Тренерский штаб принял решение заменить игроков на Тараса Михавко (Динамо) и Егора Назарину (Шахтер).
Состав сборной Украины на ноябрьские матчи
Вратари: Евгений Волынец (Полесье), Анатолий Трубин (Бенфика), Дмитрий Ризнык (Шахтер).
Защитники: Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток (Остин), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все — Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон), Богдан Михайличенко (Полесье), Александр Караваев, Тарас Михавко (оба - Динамо Киев).
Полузащитники: Егор Ярмолюк (Брентфорд), Иван Калюжный (Металлист 1925), Николай Шапаренко (Динамо Киев), Георгий Судаков (Бенфика), Олег Очеретько, Егор Назарина (оба - Шахтер), Алексей Гуцуляк (Полесье), Руслан Малиновский (Дженоа), Виктор Цыганков (Жирона), Александр Зубков (Трабзонспор).
Нападающие: Артем Довбик (Рома), Владислав Ванат (Жирона), Роман Яремчук (Олимпиакос).
