"Понимаем, что что-то не так": Михавко прокомментировал поражение от Омонии

Защитник Динамо высказался об очередном проигранном поединке.
27 ноября, 23:33       Автор: Игорь Мищук
Тарас Михавко / Getty Images
Защитник Динамо Тарас Михавко отреагировал на неудачу в матче четвертого тура общего этапа Лиги конференций с Омонией.

Киевская команда потерпела третье поражение в еврокубке, проиграв кипрскому сопернику со счетом 0:2.

"Конечно, мы поддержали Дениса Попова. Это футбол, и у каждого бывают ошибки. Вышло так, что Денис просто случайно задел соперника, и назначили пенальти.

Трудно что-то сказать болельщикам, потому что негативные результаты за последние два месяца. Просто что-то не то. Можно сказать, что черная полоса. Я даже не могу объяснить, что не так. Мы работаем, тренируемся... Честно, трудно что-то сказать.

Конечно, мы атаковали и хотели отыграться, но пропустили контратаку. Случилось так, что они забили второй. Мы выходили на второй тайм с настроем отыграться, но не удалось. Мы все разочарованы и понимаем, что что-то не так и нужно что-то менять", - приводит слова Михавко официальный сайт Динамо.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Омония - Динамо (2:0).

