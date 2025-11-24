iSport.ua
Батагов вернулся после травмы и дублем ассистов помог Трабзонспору выиграть

Украинский защитник отдал передачу на победный гол на 90+11-й минуте.
Вчера, 22:40       Автор: Игорь Мищук
Батагов оформил два ассиста / Getty Images
Батагов оформил два ассиста / Getty Images

В понедельник, 24 ноября, Истанбул Башакшехир принимал на своем поле Трабзонспор в матче 13-го тура чемпионата Турции.

Гости в сверхрезультативном поединке взяли верх над соперником, одержав победу со счетом 4:3.

Читай также: Даниил Сикан может сменить Трабзонспор на Бундеслигу

В этом матче на поле после травмы вернулся украинский защитник Трабзонспора Арсений Батагов и двумя результативными передачами помог своей команде выиграть. В обоих случаях украинец ассистировал Эрнесту Мучи.

На 77-й минуте при счете 2:2 албанец забил после паса Батагова в центр штрафной.

А на 90+11-й минуте украинский защитник отдал передачу на победный гол.

Для Батагова эти результативные действия стали первыми в 12 матчах за Трабзонспор в этом сезоне.

Весь матч против Башакшехира также отыграл украинский вингер Александр Зубков, а нападающий Даниил Сикан провел поединок на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что турецкий гранд интересуется Батаговым.

