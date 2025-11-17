Даниил Сикан может сменить Трабзонспор на Бундеслигу

Гамбург сделал предложение нападающему Трабзонспора Даниилу Сикану. Об этом сообщает Karadeniz Gazetesi.

Немецкая команда заинтересована в покупке форварда и рассматривает трансфер украинца, поскольку он, в свою очередь, хочет покинуть турецкий клуб.

Причина, по которой Сикан хочет уйти из Трабзонспора, это недостаточное игровое время.

Украинский нападающий перешёл в команду из Шахтёра в январе 2025 года за 6 миллионов евро. За это время он провёл на поле всего 112 минут.

Ранее сообщалось, что другой украинец в составе Трабзонспора также может покинуть "бордово-синих".

