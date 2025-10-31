Турецкий гранд интересуется украинским легионером Трабзонспора

Галатасарай рассматривает возможность подписания украинского защитника Трабзонспора Арсения Батагова.

Как сообщает Fotospor, стамбульский клуб, имея в воем составе единственного левоногого центрбека в лице Абдулкерима Бардакчи, хотел бы приобрести еще одного игрока со схожими характеристиками и положил глаз на 23-летнего украинца.

Читай также: Трабзонспор наложил вето на трансфер одного из своих украинских легионеров

Галатасарай еще летом проявлял интерес к украинскому защитник, но тогда дело до конкретики не дошло. Теперь же "львы" намерены вернуться к этому вопросу во время зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Батагов провел за Трабзонспор десять матчей в турецкой Суперлиге без результативных действий.

Ранее сообщалось, что Трабзонспор собирается отправить украинского форварда Даниила Сикана в аренду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!