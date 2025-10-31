Турецкий гранд интересуется украинским легионером Трабзонспора
Галатасарай рассматривает возможность подписания украинского защитника Трабзонспора Арсения Батагова.
Как сообщает Fotospor, стамбульский клуб, имея в воем составе единственного левоногого центрбека в лице Абдулкерима Бардакчи, хотел бы приобрести еще одного игрока со схожими характеристиками и положил глаз на 23-летнего украинца.
Галатасарай еще летом проявлял интерес к украинскому защитник, но тогда дело до конкретики не дошло. Теперь же "львы" намерены вернуться к этому вопросу во время зимнего трансферного окна.
В нынешнем сезоне Батагов провел за Трабзонспор десять матчей в турецкой Суперлиге без результативных действий.
Ранее сообщалось, что Трабзонспор собирается отправить украинского форварда Даниила Сикана в аренду.
