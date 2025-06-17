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Футбол

Трабзонспор наложил вето на трансфер одного из своих украинских легионеров

"Бордово-голубые" не хотят прощаться с Арсением Батаговым.
Вчера, 21:59       Автор: Василий Медвидь
Арсений Батагов / Getty Images
Арсений Батагов / Getty Images

Турецкий Трабзонспор определился с судьбой Арсения Батагова.

Как сообщает Gunebakis Haber, «черноморские штормы» не будут рассматривать предложения по продаже украинского центрбека, так как не намерены с ним прощаться.

В клубе довольны прогрессом и общим уровнем футболиста и считают Батагова одним из лидеров команды.

Наставник Трабзонспора Фатих Текке и президент клуба Эртугрул Доган готовы отказывать в ответ на любые запросы, какими бы ни были предложенные суммы.

Напомним, что Батагов заинтересовал ряд клубов АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсений батагов

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