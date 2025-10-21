Турецкий клуб собирается отправить украинского форварда в аренду

Трабзонспор в январе будет открыт к предложениям по Даниилу Сикану.

Украинский нападающий Даниил Сикан может покинуть турецкий клуб во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает Günebakış, "бордово-синие" собираются отправить в аренду 24-летнего украинца, который не имеет постоянной игровой практики.

Решение по поводу будущего игрока будет принято на основе предложений, полученных турецким клубом в январе.

В нынешнем сезоне Сикан принял участие в шести матчах Трабзонспора в чемпионате Турции, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что на Сикана нацелился бельгийский Андерлехт и готов побороться с Шахтером, который также рассматривает возможность возвращения нападающего.

