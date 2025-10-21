Турецкий клуб собирается отправить украинского форварда в аренду
Украинский нападающий Даниил Сикан может покинуть турецкий клуб во время зимнего трансферного окна.
Как сообщает Günebakış, "бордово-синие" собираются отправить в аренду 24-летнего украинца, который не имеет постоянной игровой практики.
Читай также: Сикан первым голом в сезоне приложился к победе Трабзонспора
Решение по поводу будущего игрока будет принято на основе предложений, полученных турецким клубом в январе.
В нынешнем сезоне Сикан принял участие в шести матчах Трабзонспора в чемпионате Турции, отличившись одним голом и одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что на Сикана нацелился бельгийский Андерлехт и готов побороться с Шахтером, который также рассматривает возможность возвращения нападающего.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!