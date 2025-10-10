Андерлехт нацелился на Сикана и будет бороться Шахтером

Форвард Трабзонспора и сборной Украины Даниил Сикан может сменить клуб уже в ближайшее время.

Украинский нападающий Трабзонспора Данило Сикан попал в сферу интересов сразу двух клубов.

Как сообщает Kuzey Ekspres, на 23-летнего игрока претендуют его бывший клуб – донецкий Шахтер, а также бельгийский Андерлехт.

Шахтер рассматривает возможность возвращения форварда, который уже защищал цвета донецкого клуба.

Представители команды из Брюсселя обратили внимание на Сикана во время его выступлений в составе "горняков" в матчах Лиги чемпионов.Ранее сообщалось, что в аренде Сикана был заинтересован и Коджаэлиспор.

Ранее сообщалось, чтоШахтер готов заплатить 20 миллионов евро за 17-летнего бразильца.

