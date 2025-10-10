iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Андерлехт нацелился на Сикана и будет бороться Шахтером

Форвард Трабзонспора и сборной Украины Даниил Сикан может сменить клуб уже в ближайшее время.
Вчера, 12:52       Автор: Василий Войтюк
Данило Сикан / Getty Images
Данило Сикан / Getty Images

Украинский нападающий Трабзонспора Данило Сикан попал в сферу интересов сразу двух клубов.

Как сообщает Kuzey Ekspres, на 23-летнего игрока претендуют его бывший клуб – донецкий Шахтер, а также бельгийский Андерлехт.

Шахтер рассматривает возможность возвращения форварда, который уже защищал цвета донецкого клуба.

Представители команды из Брюсселя обратили внимание на Сикана во время его выступлений в составе "горняков" в матчах Лиги чемпионов.Ранее сообщалось, что в аренде Сикана был заинтересован и Коджаэлиспор.

Ранее сообщалось, чтоШахтер готов заплатить 20 миллионов евро за 17-летнего бразильца.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниил Сикан

Статьи по теме

Даниил Сикан может покинуть Трабзонспор зимой Даниил Сикан может покинуть Трабзонспор зимой
Сикан первым голом в сезоне приложился к победе Трабзонспора Сикан первым голом в сезоне приложился к победе Трабзонспора
Форвард сборной Украины может перебраться в бельгийский чемпиионат Форвард сборной Украины может перебраться в бельгийский чемпиионат
Чемпион Дании интересуется украинским легионером Трабзонспора Чемпион Дании интересуется украинским легионером Трабзонспора

Видео

Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" сыграют в гостях с Исландией в отборе ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины и противостояние Германии с Люксембургом
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

ЧМ-202600:35
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
ЧМ-202600:20
Отборочный турнир ЧМ-2026: Украина разбила Исландию, Франция разобралась с Азербайджаном
Киберспорт00:04
NaVi легко переиграли Nigma и встретятся с Mouz за выход BLAST Slam V
Вчера, 23:43
ЧМ-202623:43
Украина ярко вырвала драматическую победу в матче с Исландией
ЧМ-202623:42
Франция легко разобралась с Азербайджаном
Бокс23:12
"Очевидный вариант": Промоутер Фьюри назвал потенциального соперника для возвращения в ринг
Другие страны23:08
Сон стал рекордсменом сборной Кореи
Европа22:37
Хавбек Барселоны может пропустить Эль-Классико
ЧМ-202621:59
Матвиенко проводит 80-й матч за сборную Украины
Другие страны21:40
В сборной Бразилии определились с будущим Анчелотти
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK