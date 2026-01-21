iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Андерлехт выкупил нападающего сборной Украины

Бельгийский гранд пополнился украинцем.
Сегодня, 15:20       Автор: Антон Федорцив
Даниил Сикан / ФК Андерлехт
Даниил Сикан / ФК Андерлехт

Брюссельский Андерлехт объявил о переходе форварда Даниила Сикана. "Пурпурно-белые" выкупили украинца из турецкого Трабзонспора, сообщает официальный сайт клуба.

Нападающий заключил с титулованным коллективом контракт на 4,5 года. "Черноморские штормы" получили за Сикана 4 млн евро. В новой команде он будет выступать под 14-м номером.

В нынешнем сезоне Сикан сыграл 16 матчей во всех турнирах (4 мяча). В чемпионате Турции он провел всего год. Раньше форвард защищал цвета львовских Карпат, Мариуполя, донецкого Шахтера, Ганзы из немецкого Ростока.

К слову, амстердамский Аякс собрался выкупить украинца Александра Зинченко вместо аренды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: андерлехт Трабзонспор Даниил Сикан

Статьи по теме

Зубков отметился ассистом в четвертом матче кряду Зубков отметился ассистом в четвертом матче кряду
Зубков отличился ассистом на победный гол в матче Трабзонспора Зубков отличился ассистом на победный гол в матче Трабзонспора
Андерлехт подпишет украинца из Трабзонспора Андерлехт подпишет украинца из Трабзонспора
Андерлехт близок к покупке нападающего сборной Украины Андерлехт близок к покупке нападающего сборной Украины

Видео

ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бэйли возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бэйли возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Дале-Шевдаль победами в гонках преследования закрыли этап в Рупольдинге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: Судаков и Трубин встречаются с Ювентусом, Галатасарай сыграет с Атлетико Мадрид
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов16:55
Лига чемпионов: Галатасарай примет Атлетико, Челси встретится с Пафосом, Бенфика будет гостить у Ювентуса
Лига Чемпионов16:36
Винисиус догнал Кака в списке бомбардиров Лиги чемпионов
Европа15:54
Фиорентина подписала хавбека Болоньи
Европа15:20
Андерлехт выкупил нападающего сборной Украины
Европа14:51
Борнмут заменит Семеньо вундеркиндом из Бразилии
Формула 114:50
Мерседес официально объявит нового спонсора
НБА14:28
Чикаго повторил рекорд трехочковых за матч
Бокс14:25
Уайлдер сменил курс. Следующим соперником станет Чисора
Лига Чемпионов13:59
Моуринью прокомментировал игру Судакова перед матчем ЛЧ с Ювентусом
Европа13:57
Астон Вилла собралась вернуть в АПЛ хавбека сборной Англии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK