Андерлехт выкупил нападающего сборной Украины

Брюссельский Андерлехт объявил о переходе форварда Даниила Сикана. "Пурпурно-белые" выкупили украинца из турецкого Трабзонспора, сообщает официальный сайт клуба.

Нападающий заключил с титулованным коллективом контракт на 4,5 года. "Черноморские штормы" получили за Сикана 4 млн евро. В новой команде он будет выступать под 14-м номером.

В нынешнем сезоне Сикан сыграл 16 матчей во всех турнирах (4 мяча). В чемпионате Турции он провел всего год. Раньше форвард защищал цвета львовских Карпат, Мариуполя, донецкого Шахтера, Ганзы из немецкого Ростока.

К слову, амстердамский Аякс собрался выкупить украинца Александра Зинченко вместо аренды.

