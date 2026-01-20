iSport.ua
Аякс изменил условия сделки по Зинченко

Теперь речь идёт о полноценном трансфере.
Сегодня, 19:10       Автор: Андрей Безуглый
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Аякс решил изменить условия сделки по Александру Зинченко, пишет Voetbal International.

Напомним, что изначально нидерландский клуб намеревался арендовать украинца до конца текущего сезона.

Издание утверждает, что теперь речь идёт о полноценном трансфере. Деньги, которые должны были обеспечить аренду пойдут на трансфер.

Сумма сделки неизвестна, однако ряд инсайдеров уверены, что речь идёт о небольшой сумме.

Сам же Зинченко подпишет с Аяксом контракт до конца текущего сезона. Если сотрудничество окажется успешным, стороны обсудят новое соглашение.

Ранее также Арсенал решил отправить в аренду своего таланта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко

