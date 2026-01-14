Трабзонспор с голами Сикана и Батагова разгромил Истанбулспор

Трабзонспор с украинцами в составе разбил Истанбулспор в Кубке Турции. Центрбек Арсений Батагов появился в старте команды Фатиха Текке, а нападающий Даниил Сикан вышел со скамейки запасных во втором тайме.

В первой половине команды обменялись голами. "Желтые быки" открыли счет усилиями Крстовски. Трабзонспор отыгрался перед перерывом, а мяч оформил Мучи.

На старте второй 45-минутки Батагов головой замкнул навес того же Мучи. Далее последний закрепил преимущество подопечных Текке. А разгромным счет на 70-й минуте сделал Олайигбе.

А потом за дело взялся Сикан. Сначала он мастерски разобрался в центре штрафной и переиграл кипера. А затем результативно сыграл на углу вратарской после передачи соотечественника Батагова.

Турция, Кубок Турции, 2-й раунд

Группа A

Истанбулспор – Трабзонспор – 1:6

Голы: Крстовски, 29 – Мучи, 41, 61, Батагов, 57, Олайигбе, 70, Сикан, 85, 90+1

