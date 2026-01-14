iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Трабзонспор с голами Сикана и Батагова разгромил Истанбулспор

"Черноморские штормы" уверенно победили.
Сегодня, 19:38       Автор: Антон Федорцив
Трабзонспор / ФК Трабзонспор
Трабзонспор / ФК Трабзонспор

Трабзонспор с украинцами в составе разбил Истанбулспор в Кубке Турции. Центрбек Арсений Батагов появился в старте команды Фатиха Текке, а нападающий Даниил Сикан вышел со скамейки запасных во втором тайме.

В первой половине команды обменялись голами. "Желтые быки" открыли счет усилиями Крстовски. Трабзонспор отыгрался перед перерывом, а мяч оформил Мучи.

На старте второй 45-минутки Батагов головой замкнул навес того же Мучи. Далее последний закрепил преимущество подопечных Текке. А разгромным счет на 70-й минуте сделал Олайигбе.

А потом за дело взялся Сикан. Сначала он мастерски разобрался в центре штрафной и переиграл кипера. А затем результативно сыграл на углу вратарской после передачи соотечественника Батагова.

Турция, Кубок Турции, 2-й раунд
Группа A
Истанбулспор – Трабзонспор – 1:6
Голы: Крстовски, 29 – Мучи, 41, 61, Батагов, 57, Олайигбе, 70, Сикан, 85, 90+1

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Трабзонспор Кубок Турции Даниил Сикан арсений батагов Истанбулспор

Статьи по теме

"Балаков или Батаков, я его даже не знал": Моуринью отреагировал на интерес Бенфики к украинскому защитнику "Балаков или Батаков, я его даже не знал": Моуринью отреагировал на интерес Бенфики к украинскому защитнику
Турецкий клуб отклонил первое предложение Бенфики по украинскому защитнику Турецкий клуб отклонил первое предложение Бенфики по украинскому защитнику
Наполи не справился дома с Пармой Наполи не справился дома с Пармой
Кубок африканских наций-2025: Сенегал выбил Египет и стал первым финалистом, Нигерия встретится с Марокко Кубок африканских наций-2025: Сенегал выбил Египет и стал первым финалистом, Нигерия встретится с Марокко

Видео

ТОП-10 моментов НБА: блок-шот Гилджеса-Александера против Вембаньямы возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: блок-шот Гилджеса-Александера против Вембаньямы возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: дебют Арбелоа и полуфиналы КАНа
просмотров

Последние новости

Европа21:40
Наполи не справился дома с Пармой
Другие страны21:05
Кубок африканских наций-2025: Сенегал выбил Египет и стал первым финалистом, Нигерия встретится с Марокко
Европа20:58
Миколенко может продолжить карьеру в Германии
Украина20:29
Защитник Шахтера заинтересовал клубы из Германии, Англии и Нидерландов
Европа20:00
Лучший бомбардир Серии A признан футболистом декабря
Украина19:40
Черноморец официально объявил о назначении Григорчука главным тренером
Европа19:38
Трабзонспор с голами Сикана и Батагова разгромил Истанбулспор
Украина19:18
Карпаты продлили контракты с основным вратарем и перспективным полузащитником
Биатлон18:50
Биатлон-2025/2026: Норвегия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге
Бокс18:39
"Подерусь с любым": Хргович предложил свою кандидатуру Фьюри в качестве соперника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK