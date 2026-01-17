Андерлехт близок к покупке нападающего сборной Украины

Брюссельский Андерлехт вскоре усилит линию атаки. Форвард турецкого Трабзонспора Даниил Сикан в шаге от переезда в Лигу Жупиле, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

"Пурпурно-белые" выкупят украинца. Ориентировочная стоимость Сикана – 3,5 млн евро. "Черноморские штормы" в прошлом году отдали за него 6 млн.

В нынешнем сезоне Сикан провел 16 поединков во всех турнирах, в которых оформил 4 гола. В случае перехода он станет пятым украинцем в истории Андерлехта. Чемпионские титулы со столичным грандом брали Олег Ящук и Александр Яковенко.

К слову, украинец Владислав Ванат дублем обеспечил Жироне победу в чемпионате Испании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!