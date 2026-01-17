Жирона с дублем Ваната обыграла Эспаньол
На старте 20-го тура испанской Ла Лиги Жирона на выезде одолела Эспаньол. Дубль в составе "красно-белых" оформил Владислав Ванат.
Украинец забил по мячу в концовках первого и второго таймов. В обоих случаях форвард реализовал пенальти. К тому же, в первом эпизоде Ванат отметился голом со второй попытки – первый удар нападающего парировал кипер, но рано вышел из ворот.
Хотя "попугаи" и немало атаковали, но отыграться не сумели. Серия Эспаньола без побед выросла до трех поединков. Впрочем, команда останется на 5-м месте. Жирона же поднялась на 9-ю позицию с тремя победами подряд.
Ванат отыграл весь поединок. Его соотечественник Виктор Цыганков провел на поле 82 минуты. Третий украинец – Владислав Крапивцов – остался на скамейке запасных.
Статистика матча Эспаньол – Жирона 20-го тура чемпионата Испании
Эспаньол – Жирона – 0:2
Голы: Ванат, 45+3, 90+3 (оба – пенальти)
Ожидаемые голы (xG): 1.25 - 1.91
Владение мячом: 49 % - 51 %
Удары: 14 - 7
Удары в створ: 2 - 4
Угловые: 5 - 4
Фолы: 17 - 17
