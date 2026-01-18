Андерлехт подпишет украинца из Трабзонспора

Украинский нападающий турецкого Трабзонспора Даниил Сикан может перебраться в бельгийскую лигу.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Андерлехт близок к завершению сделки по подписанию Сикана.

Отмечается, что сумма трансфера Даниила составит 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне украинский форвард провел 16 матчей, в которых сумел забить 4 гола и отдать 1 ассист. Действующий контракт игрока с турецким клубом действует до 2029 года.

