Андерлехт подпишет украинца из Трабзонспора

Готов отдать 3,5 миллиона евро за Сикана.
Сегодня, 14:31       Автор: Валентина Чорноштан
Даниил Сикан / Getty Images
Даниил Сикан / Getty Images

Украинский нападающий турецкого Трабзонспора Даниил Сикан может перебраться в бельгийскую лигу.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Андерлехт близок к завершению сделки по подписанию Сикана.

Отмечается, что сумма трансфера Даниила составит 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне украинский форвард провел 16 матчей, в которых сумел забить 4 гола и отдать 1 ассист. Действующий контракт игрока с турецким клубом действует до 2029 года.

