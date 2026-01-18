iSport.ua
Лидер Барселоны пропустит матч с Сосьедадом

Известно, в чем причина.
Сегодня, 14:04       Автор: Валентина Чорноштан
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

В воскресенье, 18 января, пройдет матч 20-го тура Ла Лиги, в котором Барселона сыграет против Реал Сосьедада.

Однако на этот раз в составе каталонского клуба будет отсутствовать Рафинья.

Как пишет официальный аккаунт Барселоны в социальной сети X, у бразильца небольшая травма бедра. В пресс-службе уточнили, что отсутствие Рафиньи в матче против Сосьедада необходимо как мера предосторожности.

Матч Барселона - Реал Сосьедад состоится в 22:00 по киевскому времени. За этот сезон в чемпионате Испании Рафинья забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 12 матчах.

Тем временем нехватка игрового времени в ПСЖ подталкивает Ли Кан Ина к переходу в Ла Лигу.

