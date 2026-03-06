iSport.ua
Чисора раскрыл причину организации боя Усик - Верховен в Египте

Назвал главную причину проведения боя.
Сегодня, 13:50       Автор: Валентина Чорноштан
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Опытный супертяжеловес Дерек Чисора поделился мыслями о следующем поединке обладателя трёх титулов в супертяжёлом дивизионе Александра Усика с кикбоксёром Рико Верховеном.

Знаете, почему этот бой состоится? Из-за Джейсона. Это его лучший друг. Он попросил этот бой. Я закрою рот и собираюсь поехать в Египет. Слушайте, есть одна вещь, которую я бы сказал.

"Если у тебя есть деньги, ты можешь сдвинуть гору. Если у тебя есть деньги, ты можешь организовать бой где бы ты ни захотел, брат. Если будут правильные деньги, он построит тебе что угодно", — заявил он для подкаста Playbook Boxing.

Напомним, что бой пройдёт 23 мая в Египте.

К слову, бывший чемпион мира раскритиковал WBC за решение поставить титул на кон в бою Усик — Верхувен.

