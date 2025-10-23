iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль потерял на несколько недель новичка

Джереми Фримпонг испытывает проблемы с подколенным сухожилием.
Сегодня, 14:32       Автор: Игорь Мищук
Джереми Фримпонг / Getty Images
Джереми Фримпонг / Getty Images

Тренерский штаб Ливерпуля в ближайшее время не сможет рассчитывать на защитника Джереми Фримпонга.

Наставник "красных" Арне Слот сообщил, что 24-летний нидерландец, который был вынужденно заменен в начале матча Лиги чемпионов с Айнтрахтом (5:1), вероятно, пропустит несколько недель.

Читай также: Ливерпуль оформил волевой разгром Айнтрахта

"У него проблемы с подколенным сухожилием. Он вернулся после травмы несколько недель назад, сыграл за сборную один матч, и теперь, к сожалению, после 10-15 минут был вынужден покинуть поле", - приводит слова Слота официальный сайт клуба.

Напомним, что Ливерпуль летом приобрел Фримпонга у леверкузенского Байера. В составе английской команды нидерландец провел девять матчей во всех турнирах, забив один гол.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль стремится сохранить дуэт защитников.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Джереми фримпонг

Статьи по теме

Ливерпуль оформил волевой разгром Айнтрахта Ливерпуль оформил волевой разгром Айнтрахта
Каррагер сравнил трансферы Ливерпуля с Реалом Каррагер сравнил трансферы Ливерпуля с Реалом
Ливерпуль стремится сохранить дуэт защитников Ливерпуль стремится сохранить дуэт защитников
Манчестер Юнайтед сенсационно одолел Ливерпуль на Энфилде Манчестер Юнайтед сенсационно одолел Ливерпуль на Энфилде

Видео

В НБА случился самый результативный дебютный матч игрока за последние 65 лет
В НБА случился самый результативный дебютный матч игрока за последние 65 лет

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Рома против Виктории, Зинченко с новым тренером и украинские гранды в Лиге конференций
просмотров

Последние новости

Бокс17:05
"Все или ничего": Промоутер указал на главную ценность боя Паркер - Уордли
Европа16:36
Капитан Челси получил памятный презент в честь юбилейного матча
Лига конференций15:58
"Это сейчас самое важное": Срна озвучил цель Шахтера в Лиге конференций
Бокс15:27
"Уже дважды меня побеждал": Джошуа ответил, возможен ли третий бой с Усиком
Бокс14:56
Чисора спрогнозировал быстрый исход боя Паркер - Уордли
Европа14:32
Ливерпуль потерял на несколько недель новичка
Европа13:59
Звезда Баварии возобновил тренировки после тяжелой травмы
Европа13:33
АПЛ презентовала новый зимний мяч
Бокс12:59
"Скоро увидимся": Паркер отреагировал на решение Усика по поводу следующего соперника
Бокс12:35
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK