Ливерпуль потерял на несколько недель новичка

Тренерский штаб Ливерпуля в ближайшее время не сможет рассчитывать на защитника Джереми Фримпонга.

Наставник "красных" Арне Слот сообщил, что 24-летний нидерландец, который был вынужденно заменен в начале матча Лиги чемпионов с Айнтрахтом (5:1), вероятно, пропустит несколько недель.

Читай также: Ливерпуль оформил волевой разгром Айнтрахта

"У него проблемы с подколенным сухожилием. Он вернулся после травмы несколько недель назад, сыграл за сборную один матч, и теперь, к сожалению, после 10-15 минут был вынужден покинуть поле", - приводит слова Слота официальный сайт клуба.

Напомним, что Ливерпуль летом приобрел Фримпонга у леверкузенского Байера. В составе английской команды нидерландец провел девять матчей во всех турнирах, забив один гол.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль стремится сохранить дуэт защитников.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!