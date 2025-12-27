Виртц: Я был уверен, что рано или поздно забью

Хавбек Ливерпуля Флориан Виртц прокомментировал первый забитый мяч за новый клуб.

Накануне мерсисайдцы обыграли Вулверхэмптон, а один из голов записал на свой счет немец.

Виртц признался, что не падал духом из-за своих результатов на поле, понимая, что рано или поздно гол придет.

Я был уверен, что рано или поздно забью. Хотел начать забивать и отдавать передачи раньше, но все сложилось так, как сложилось, и это нужно принять. Я знаю, что это придет, и стараюсь продолжать в том же духе. Мы провели блестящий первый тайм. Немного отпустили игру, но сумели вернуться. Все работали с полной отдачей. В последние 20 минут мы немного усложнили себе жизнь. Не могу объяснить почему – нам нужно это исправить. Именно так мы и хотим играть. Мы хотим быть на вершине таблицы. Начало сезона было для нас непростым, но мы прибавляем и набираем очки

Ранее также Егор Ярмолюк помог Брентфорду одержать победу.

