Бернли не смог взломать оборону Эвертона с Миколенком, а Ярмолюк отдал ассист против Борнмута

Украинцы помогли своим командам в 18-м туре АПЛ заработать три и один балл.

В рамках 18-го тура АПЛ прошли матчи Брентфорд - Борнмут и Эвертон - Бернли, а также другие встречи.. Напомним, что в составе Брентфорда играет полузащитник Егор Ярмолюк, а в составе Эвертона - защитник Виталий Миколенко.

В матче Брентфорд — Борнмут украинец смог отметиться голевой передачей. "Пчёлы" с первых минут начали активную игру и забили на седьмой минуте.

После этого они немного передали инициативу сопернику, но вскоре вновь начали атаковать ворота Борнмута. Под конец первого тайма счёт в пользу Брентфорда удвоился благодаря автоголу голкипера "вишен". После серии замен после перерыва Брентфорд сумел забить и третий гол, ассистом отличился Ярмолюк. Однако Борнмут сумел ответить голом престижа, но на него пришел ответ в виде четвертого гола от "пчел".

Брентфорд – Борнмут 4:1

Голы: Шаде, 7, 51, 90+1 Петрович, 39 – Семеньо, 75

Тем времнем в матче Эвертон - Бернли, гости поля сразу побежали к воротам "ирисок", чтобы забить быстрый гол, однако защита с Виталием Миколенко устояла перед первыми резкими атаками бордовой команды.

Эвертон, в свою очередь, пытался что-то создать, но мяч не шел в ворота соперника. Бернли, как хозяева поля, взяли полный контроль мяча, на этот раз у Миколенка было много работы, и он не раз выбивал мяч, чтобы помочь Пикфорду.

Под конец матча Бернли разошелся, но гол так и не смог забить, и матч закончился нулевой ничьей.

Бернли - Эвертон 0:0





