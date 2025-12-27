iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль и Арсенал минимальными победами заработали важные очки

Мерсисайдцы вернулись в топ-4, а "канониры" - на вершину таблицы.
Сегодня, 18:55       Автор: Андрей Безуглый
Флориан Виртц / Getty Images
Флориан Виртц / Getty Images

В субботу, 27 декабря, Арсенал был вынужден возвращать лидерство в АПЛ матчем против Брайтона.

"Канониры" сразу ринулись в атаку, и только мастерство Вербрюггена спасало Брайтон. Но недолго, на 14-й минуте Эдегор все же сумел пробить нидерландца.

Несмотря на гол Арсенал продолжил давить, но создать серьезное опасность никак не удавалось, и на перерыв команды ушли при минимальном разрыве.

Спустя семь минут после возобновления матча Рюттер отправил мяч в свои ворота. И уже с таким преимуществом Арсенал решил начать экономить силы и отдал мяч сопернику.

Это чуть не стоило команде Артеты очков. Брайтон довольно быстро отыграл один мяч и делал все, чтобы спасти игру.  Последняя десятиминутка выдалась напряжённой, но хозяева все же сумели удержать победный счёт.

Арсенал - Брайтон 2:1

Голы: Эдегор, 14, Рюттер (автогол), 52 - Гомес, 64

Паралельно на Энфилде Ливерпуль пытался вернуться в топ-4 матчем против Вулверхэмптона.

"Волки" будучи худшей командой Англии, могли надеятся на удачу, которая сделала для них все, что смогла.

Ливерпуль весь тайм осаждал штрафную соперника, но мяч шел лишь в каркас ворот. И только на последних минутах первого тайма Гравенберх и Виртц сумели наконец забить голы.

Во втором тайме гости бросили вперёд все силы, и снова удачно - на 51-й минуте Буэно отыграл один мяч. Но затем Ливерпуль сел в грамотную оборону,  которая "волкам" оказалась не по зубам.

Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:1

Голы: Гравенберх, 41, Виртц, 42 - Буэно, 51

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль вулверхэмптон Брайтон Арсенал Лондон

Статьи по теме

Тренер Арсенала рассказал о сроках возвращения Хавертца Тренер Арсенала рассказал о сроках возвращения Хавертца
Ливерпуль рассмотрит подписание нападающего ПСЖ Ливерпуль рассмотрит подписание нападающего ПСЖ
Ливерпуль нашел замену Исаку в Ла Лиге Ливерпуль нашел замену Исаку в Ла Лиге
В Ливерпуле рассматривают дальнейшую карьеру Салаха В Ливерпуле рассматривают дальнейшую карьеру Салаха

Видео

ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: продолжение Кубка африканский наций, матчи АПЛ, новый тур Серии A
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров

Последние новости

Европа20:25
Виртц: Я был уверен, что рано или поздно забью
Европа19:52
Турецкий клуб проявляет интерес к украинскому защитнику из АПЛ
Европа19:47
Тренер Валенсии погиб вместе с тремя своими детьми
Другие страны19:35
Кубок африканских наций-2025: Сенегал и ДР Конго разошлись ничьей
Европа19:17
Бернли не смог взломать оборону Эвертона с Миколенком, а Ярмолюк отдал ассист против Борнмута
Европа18:55
Ливерпуль и Арсенал минимальными победами заработали важные очки
Бокс18:38
Стало известно, ответил ли Джошуа на предложение выйти на бой с Уордли
Европа17:52
Миколенко добрался до юбилейной отметки
Европа17:52
Челси предложил Николаса Джексона одному из грандов Серии А
Европа17:25
Арсенал неожиданно потерял защитника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK