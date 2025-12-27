Ливерпуль и Арсенал минимальными победами заработали важные очки

Мерсисайдцы вернулись в топ-4, а "канониры" - на вершину таблицы.

В субботу, 27 декабря, Арсенал был вынужден возвращать лидерство в АПЛ матчем против Брайтона.

"Канониры" сразу ринулись в атаку, и только мастерство Вербрюггена спасало Брайтон. Но недолго, на 14-й минуте Эдегор все же сумел пробить нидерландца.

Несмотря на гол Арсенал продолжил давить, но создать серьезное опасность никак не удавалось, и на перерыв команды ушли при минимальном разрыве.

Спустя семь минут после возобновления матча Рюттер отправил мяч в свои ворота. И уже с таким преимуществом Арсенал решил начать экономить силы и отдал мяч сопернику.

Это чуть не стоило команде Артеты очков. Брайтон довольно быстро отыграл один мяч и делал все, чтобы спасти игру. Последняя десятиминутка выдалась напряжённой, но хозяева все же сумели удержать победный счёт.

Арсенал - Брайтон 2:1

Голы: Эдегор, 14, Рюттер (автогол), 52 - Гомес, 64

Паралельно на Энфилде Ливерпуль пытался вернуться в топ-4 матчем против Вулверхэмптона.

"Волки" будучи худшей командой Англии, могли надеятся на удачу, которая сделала для них все, что смогла.

Ливерпуль весь тайм осаждал штрафную соперника, но мяч шел лишь в каркас ворот. И только на последних минутах первого тайма Гравенберх и Виртц сумели наконец забить голы.

Во втором тайме гости бросили вперёд все силы, и снова удачно - на 51-й минуте Буэно отыграл один мяч. Но затем Ливерпуль сел в грамотную оборону, которая "волкам" оказалась не по зубам.

Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:1

Голы: Гравенберх, 41, Виртц, 42 - Буэно, 51

