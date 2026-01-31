Мюллер - о сборной Германии перед ЧМ-2026: Мы способны обыграть кого угодно

Полузащитник Ванкувера Томас Мюллер поделился мыслями о том, готова ли сборная Германии к победе на ЧМ-2026.

Мы способны обыграть кого угодно, но также можем проиграть кому угодно. У меня такое ощущение. Как футбольная нация, мы, конечно, надеемся, что стабильность будет восстановлена, и у нас появятся не только игроки с потенциалом, но и действительно значимые фигуры в топ-клубах, такие как Йозуа Киммих, который уже много лет выступает за Баварию, или Антонио Рюдигер.

"Такие игроки, как Мусиала, Виртц, Вольтемаде не могу перечислить их всех суперталантливые, блестящие, они могут быть и уже являются ключевыми игроками. Но я не уверен, что они действительно готовы к трофею", — цитирует слова хавбека Sky Sport.

Ранее капитан сборной Германиивысказался касательно потенциального бойкота Чемпионата мира 2026 года.

