iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Мюллер - о сборной Германии перед ЧМ-2026: Мы способны обыграть кого угодно

Также высказался о звездах сборной.
Сегодня, 10:02       Автор: Валентина Чорноштан
Томас Мюллер / Getty Images
Томас Мюллер / Getty Images

Полузащитник Ванкувера Томас Мюллер поделился мыслями о том, готова ли сборная Германии к победе на ЧМ-2026.

Мы способны обыграть кого угодно, но также можем проиграть кому угодно. У меня такое ощущение. Как футбольная нация, мы, конечно, надеемся, что стабильность будет восстановлена, и у нас появятся не только игроки с потенциалом, но и действительно значимые фигуры в топ-клубах, такие как Йозуа Киммих, который уже много лет выступает за Баварию, или Антонио Рюдигер.

"Такие игроки, как Мусиала, Виртц, Вольтемаде не могу перечислить их всех суперталантливые, блестящие, они могут быть и уже являются ключевыми игроками. Но я не уверен, что они действительно готовы к трофею", — цитирует слова хавбека Sky Sport.

Ранее капитан сборной Германиивысказался касательно потенциального бойкота Чемпионата мира 2026 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томас Мюллер сборная Германии по футболу

Статьи по теме

Томас Мюллер объяснил, почему решился покинуть Баварию Томас Мюллер объяснил, почему решился покинуть Баварию
Стало известно, будет ли Тер Штеген терпеть роль второго номера в Барселоне Стало известно, будет ли Тер Штеген терпеть роль второго номера в Барселоне
Финальный аккорд. Легенды Барселоны завершат карьеру в матче МЛС Финальный аккорд. Легенды Барселоны завершат карьеру в матче МЛС
Исторический финал для Уайткэпс. Томас Мюллер готовится к борьбе с Месси Исторический финал для Уайткэпс. Томас Мюллер готовится к борьбе с Месси

Видео

Гол и почти "сухой лист" от Малиновского в обзоре матча Лацио - Дженоа
Гол и почти "сухой лист" от Малиновского в обзоре матча Лацио - Дженоа

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Миколенко сыграет с Брайтоном, Ливерпуль сразится с Ньюкаслом
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Бокс12:20
Контрактные споры улажены. Уайлдер и Чисора встретятся в Лондоне
НБА11:58
Стефен Карри получил повреждение
Европа11:40
Виртц рассказал, как адаптировался в Ливерпуле
Европа10:54
Известно, кто из полузащитников Барселоны восстановился после травмы
Европа10:30
Ливерпуль принял решение касательно Кёртиса Джонса
ЧМ-202610:02
Мюллер - о сборной Германии перед ЧМ-2026: Мы способны обыграть кого угодно
Европа09:42
Окружение Левандовски заявляет, что поляк близок к уходу из Барселоны
НХЛ09:13
НХЛ: Чикаго уступил Коламбусу
НБА08:59
НБА: Лейкерс разгромили Вашингтон, Денвер обыграл Клипперс
Европа08:35
Ортега близок к уходу из Манчестер Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK