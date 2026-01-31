iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Окружение Левандовски заявляет, что поляк близок к уходу из Барселоны

Жена Левандовски о будущем Роберта.
Сегодня, 09:42       Автор: Валентина Чорноштан
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Жена форварда Барселоны Роберта Левандовски заявила в интервью польской газете, что, возможно, этот сезон в каталонской команде станет для её мужа последним.

Появляются размышления, трогательные моменты, возникают вопросы: "что дальше?", но таков путь спортсмена, особенно такого великого спортсмена. Посмотрим, как пройдёт сезон в Барселоне в этом году, потому что, можно сказать, это, вероятно, будет последний сезон моего мужа. Так что давайте выжмем из этого времени всё, как из лимона.

"Давайте радоваться каждому моменту, который будет, каждому матчу, который состоится, каждой встрече с болельщиками, потому что когда-то этого не станет".

Напомним, что контракт поляка с Барселоной рассчитан до лета 2026 года. На данный момент процесс переговоров между "сине-гранатовыми" и Левандовски не начался.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роберт Левандовски

Статьи по теме

Левандовски повторил рекорд Месси и догнал Роналду Левандовски повторил рекорд Месси и догнал Роналду
Левандовски выбрал приоритет на случай ухода из Барселоны Левандовски выбрал приоритет на случай ухода из Барселоны
Левандовски: Футбол - это не вся моя жизнь Левандовски: Футбол - это не вся моя жизнь
Левандовски прокомментировал слухи о снижении зарплаты Левандовски прокомментировал слухи о снижении зарплаты

Видео

ТОП-10 моментов НБА: Джексон с данком после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: Джексон с данком после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Миколенко сыграет с Брайтоном, Ливерпуль сразится с Ньюкаслом
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Бокс12:20
Контрактные споры улажены. Уайлдер и Чисора встретятся в Лондоне
НБА12:18
ТОП-10 моментов НБА: Джексон с данком после сольного прохода возглавил рейтинг
НБА11:58
Стефен Карри получил повреждение
Европа11:40
Виртц рассказал, как адаптировался в Ливерпуле
Европа10:54
Известно, кто из полузащитников Барселоны восстановился после травмы
Европа10:30
Ливерпуль принял решение касательно Кёртиса Джонса
ЧМ-202610:02
Мюллер - о сборной Германии перед ЧМ-2026: Мы способны обыграть кого угодно
Европа09:42
Окружение Левандовски заявляет, что поляк близок к уходу из Барселоны
НХЛ09:13
НХЛ: Чикаго уступил Коламбусу
НБА08:59
НБА: Лейкерс разгромили Вашингтон, Денвер обыграл Клипперс
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK