Окружение Левандовски заявляет, что поляк близок к уходу из Барселоны

Жена форварда Барселоны Роберта Левандовски заявила в интервью польской газете, что, возможно, этот сезон в каталонской команде станет для её мужа последним.

Появляются размышления, трогательные моменты, возникают вопросы: "что дальше?", но таков путь спортсмена, особенно такого великого спортсмена. Посмотрим, как пройдёт сезон в Барселоне в этом году, потому что, можно сказать, это, вероятно, будет последний сезон моего мужа. Так что давайте выжмем из этого времени всё, как из лимона.

"Давайте радоваться каждому моменту, который будет, каждому матчу, который состоится, каждой встрече с болельщиками, потому что когда-то этого не станет".

🗣 🇵🇱 Anna Lewandowska nt. przyszłości swojego męża:



"Chciałabym powiedzieć, że mam nadzieję, że będzie na językach jeszcze wiele lat i pokolenia o nim nie zapomną, bo zrobił coś wielkiego i mogę tylko powiedzieć, że jestem ogromnie dumna. Wiem, jak mu na tym zawsze zależy co… pic.twitter.com/yBEL7YCYyQ — Transfery Piłkarskie (@Transfery_) January 30, 2026

Напомним, что контракт поляка с Барселоной рассчитан до лета 2026 года. На данный момент процесс переговоров между "сине-гранатовыми" и Левандовски не начался.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!