iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Финальный аккорд. Легенды Барселоны завершат карьеру в матче МЛС

Сыграют последний матч в карьере.
Сегодня, 17:41       Автор: Валентина Чорноштан
Жорди Альба и Серхио Бускетс / Getty Images
Жорди Альба и Серхио Бускетс / Getty Images

Жорди Альба и Серхио Бускетс проведут последний матч в своей профессиональной карьере в эту субботу.

Шестого декабря в рамках финала MLS Cup против Ванкувер Вайткепс испанские футболисты сыграют свой последний матч, о чём они сообщили на пресс-конференции перед игрой.

Томас Мюллер, который выступает за Ванкувер Вайткепс, высказался касательно последней игры в карьере Альбы и Бускетса:

"Они были двумя выдающимися футболистами для своих команд… и для футбола в целом. Две большие личности этого спорта, два эталона на своих позициях. Я снимаю шляпу перед их карьерой", — заявил Мюллер также на пресс--конференции.

Напомним, финал начнётся в 21:30 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томас Мюллер Серхио Бускетс Жорди Альба Интер Маями

Статьи по теме

Интер Майами ведет переговоры о подписании бывшего форварда Челси Интер Майами ведет переговоры о подписании бывшего форварда Челси
Исторический финал для Уайткэпс. Томас Мюллер готовится к борьбе с Месси Исторический финал для Уайткэпс. Томас Мюллер готовится к борьбе с Месси
Лионель Месси установил новый мировой рекорд Лионель Месси установил новый мировой рекорд
Лионель Месси сравнялся с Пушкашем по количеству ассистов Лионель Месси сравнялся с Пушкашем по количеству ассистов

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ботн выиграл индивидуальную гонку, завтра в Эстерсунде состоится женский спринт
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер и Динамо сыграют матчи УПЛ, встреча Миколенко и Зинченко, поединок ПСЖ Забарного
просмотров

Последние новости

Украина20:10
Динамо одержало первую победу во главе с Костюком, обыграв Кудривку
Европа20:01
Стала известна оценка Миколенко в победном матче Эвертона
Другие19:38
Украинский спортсмен триумфально стартовал на Кубке мира по лыжной акробатике
Европа19:30
Манчестер Сити разгромил Сандерленд, Челси не справился с Борнмутом
Европа18:48
Бавария с хет-триком Кейна разбила в гостях Штутгарт
Украина18:25
УПЛ: ЛНЗ разгромил Оболонь, ничья Колоса и Шахтера, Кудривка встретится с Динамо
Формула 118:10
Гран-при Абу-Даби: Ферстаппен взял поул, пилоты Макларен - в тройке
Европа18:07
Мбаппе близок к рекорду Роналду
Европа17:53
Гасперини раскритиковал нападение Ромы. Довбик тоже получил критику
Украина17:42
Шахтер потерял очки против Колоса и лидерство в УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK