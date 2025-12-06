Финальный аккорд. Легенды Барселоны завершат карьеру в матче МЛС

Жорди Альба и Серхио Бускетс проведут последний матч в своей профессиональной карьере в эту субботу.

Шестого декабря в рамках финала MLS Cup против Ванкувер Вайткепс испанские футболисты сыграют свой последний матч, о чём они сообщили на пресс-конференции перед игрой.

Томас Мюллер, который выступает за Ванкувер Вайткепс, высказался касательно последней игры в карьере Альбы и Бускетса:

"Они были двумя выдающимися футболистами для своих команд… и для футбола в целом. Две большие личности этого спорта, два эталона на своих позициях. Я снимаю шляпу перед их карьерой", — заявил Мюллер также на пресс--конференции.

Напомним, финал начнётся в 21:30 по киевскому времени.

