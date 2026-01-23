iSport.ua
Киммих - о бойкоте на ЧМ-2026: Мы также несем ответственность за это

Немецкий футбол на распутье: бойкот или участие в турнире.
Сегодня, 10:32       Автор: Валентина Чорноштан
Сборная Германии фанаты / Getty Images
Немецкая футбольная ассоциация рассматривает бойкот Чемпионата мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, из-за политики Дональда Трампа. Об этом сообщает Sport1 со ссылкой на НФА (DFB).

Полузащитник Баварии и сборной Германии Йозуа Киммих поделился своими мыслями касательно потенциального бойкота из-за высказываний и действий президента США Дональда Трампа:

Я больше не участвую в политических дискуссиях. Мы поняли, что это непродуктивно, когда мы, игроки, слишком активно выражаем свои политические взгляды.

"Конечно, в определенной степени мы также несем ответственность за это, чтобы выражать свое мнение. Но я считаю, что в Германии и в Немецком футбольном союзе есть другие люди, которые знают об этом больше и должны комментировать это", — цитируют капитана сборной Германии.

К слову, Марокко хочет пригласить легенду Барселоны в футбольную федерацию.

