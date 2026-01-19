Марокко хочет пригласить легенду Барселоны в футбольную федерацию

Рассчитывают на сотрудничество с Иньестой.

В воскресенье, 18 января, состоялся финал Кубка африканских наций, в котором сошлись Сенегал и Марокко. Победу вырвал Сенегал со счетом 1:0 на последних минутах финала.

По данным Mundo Deportivo, после поражения федерация футбола Марокко хочет пригласить бывшего игрока Барселоны Андреса Иньесту.

Отмечается, что испанец также присутствовал на финале Кубка африканских наций.

Кем именно в штабе Марокко будет Иньеста, неизвестно, однако это должно произойти перед началом Чемпионата мира 2030 года.

