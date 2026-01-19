iSport.ua
Марокко хочет пригласить легенду Барселоны в футбольную федерацию

Рассчитывают на сотрудничество с Иньестой.
Сегодня, 15:21       Автор: Валентина Чорноштан
Андрес Иньеста / Getty Images
Андрес Иньеста / Getty Images

В воскресенье, 18 января, состоялся финал Кубка африканских наций, в котором сошлись Сенегал и Марокко. Победу вырвал Сенегал со счетом 1:0 на последних минутах финала.

По данным Mundo Deportivo, после поражения федерация футбола Марокко хочет пригласить бывшего игрока Барселоны Андреса Иньесту.

Отмечается, что испанец также присутствовал на финале Кубка африканских наций.

Кем именно в штабе Марокко будет Иньеста, неизвестно, однако это должно произойти перед началом Чемпионата мира 2030 года.

К слову, Клаудио Эчеверри может продолжить сезон в чемпионате Испании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андреас Иньеста

