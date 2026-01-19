Клаудио Эчеверри может продолжить сезон в чемпионате Испании

Жирона ведет переговоры с Манчестер Сити по аренде хавбека.

Манчестер Сити отдал Клаудио Эчеверри в аренду.

На официальном сайте английского гранда сообщили, что Клаудио Эчеверри перешёл в Жирону на правах аренды до лета 2026 года.

Отметим, что первую половину сезона-2025/26 аргентинский хавбек провёл в немецком Байере также на правах аренды, которая была завершена досрочно из-за отсутствия необходимой игровой практики.

Напомним, что 20-летний полузащитник подписал контракт с Манчестер Сити в январе 2024 года, после чего оставался на правах аренды в Ривер Плейт до февраля 2025 года.

К слову, Зинченко определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!