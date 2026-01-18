iSport.ua
Зинченко определился с клубом, где продолжит карьеру

Аренда украинского защитника в Ноттингем Форест будет прервана.
Сегодня, 19:29       Автор: Игорь Мищук
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко, который первую часть сезона провел в аренде в Ноттингем Форест, продолжит карьеру в Нидерландах.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 29-летний футболист вскоре должен пополнить состав Аякса, который устно уже договорился о трансфере игрока.

Читай также: "Четко дали ему понять": Тренер Ноттингема сделал заявление о будущем Зинченко

Нидерландский клуб арендует украинца до конца сезона, когда собственно у него и истекает контракт с "канонирами". Также амстердамцы будут покрывать его заработную плату.

В ближайшие 24 часа украинский защитник должен прилететь в Амстердам для прохождения медицинского обследования.

В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в десяти матчах Ноттингем Форест во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

"Лесники" недавно приняли решение досрочно завершить аренду украинца, а также исключили его из своей заявки на Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что Зинченко провел юбилейный матч в АПЛ.

