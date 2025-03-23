Сборная Германии "воссоздала" легендарный гол Ливерпуля
Corner taken quickly...Musiala!
В рамках плей-офф Лиги наций Германия играет против Италии.
После первого тайма поединка "бундестим" побеждает 3:0. Второй гол немцев стал особенным.
Подопечные Юлиана Нагельсмана отличились с углового, однако, интересно то, как именно они это сделали. Йозуа Киммих и Джамал Мусиала «застали» врасплох соперника, фактически воспроизведя легендарный гол Ливерпуля.
Мерсисайдцы делали нечто подобное в их знаменитом поединке против Барселоны. Тогда ассистентом выступил Трент Александр-Арнольд, а автором гола Дивок Ориги.
Напомним, на ISPORT есть результаты матчей Лиги наций.
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