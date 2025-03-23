Сборная Германии "воссоздала" легендарный гол Ливерпуля

В рамках плей-офф Лиги наций Германия играет против Италии.

После первого тайма поединка "бундестим" побеждает 3:0. Второй гол немцев стал особенным.

Подопечные Юлиана Нагельсмана отличились с углового, однако, интересно то, как именно они это сделали. Йозуа Киммих и Джамал Мусиала «застали» врасплох соперника, фактически воспроизведя легендарный гол Ливерпуля.

Відео голу Мусіали.

Мерсисайдцы делали нечто подобное в их знаменитом поединке против Барселоны. Тогда ассистентом выступил Трент Александр-Арнольд, а автором гола Дивок Ориги.

Відео голу Орігі.

Напомним, на ISPORT есть результаты матчей Лиги наций.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!