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Футбол

Сборная Германии "воссоздала" легендарный гол Ливерпуля

Corner taken quickly...Musiala!
Вчера, 22:50       Автор: Василий Медвидь
Йозуа Киммих и Джамал Мусиала / Getty Images
Йозуа Киммих и Джамал Мусиала / Getty Images

В рамках плей-офф Лиги наций Германия играет против Италии.

После первого тайма поединка "бундестим" побеждает 3:0. Второй гол немцев стал особенным.

Подопечные Юлиана Нагельсмана отличились с углового, однако, интересно то, как именно они это сделали. Йозуа Киммих и Джамал Мусиала «застали» врасплох соперника, фактически воспроизведя легендарный гол Ливерпуля.

Відео голу Мусіали

Мерсисайдцы делали нечто подобное в их знаменитом поединке против Барселоны. Тогда ассистентом выступил Трент Александр-Арнольд, а автором гола Дивок Ориги.

Відео голу Орігі.

Напомним, на ISPORT есть результаты матчей Лиги наций.

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