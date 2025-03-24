Киммих наградил автографом боллбоя, который помог Германии забить быстрый гол

Игрок сборной Германии Йозуа Киммих отблагодарил боллбоя, который помог Бундестим забить гол.

Напомним, в матче против сборной Италии немцы быстро разыграли угловой и забили гол, пока соперник о чем-то пытался договориться между собой.

Соавтором этого гола можно назвать 15-летнего Ноэля Урбаньяка, который без слов понял Киммиха и быстро дал ему мяч.

"Это невероятно. Я никогда не участвовал в чем-то подобном. У нас был короткий зрительный контакт, и я увидел, что он хотел получить мяч, поэтому быстро бросил его ему. Для меня это был первый опыт боллбоем на матче", - цитирует слова Урбаньяка ESPN.

После матча Киммих отправился отблагодарить парня, подарив ему мяч со своим автографом.

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