Киммих наградил автографом боллбоя, который помог Германии забить быстрый гол
Игрок сборной Германии Йозуа Киммих отблагодарил боллбоя, который помог Бундестим забить гол.
Напомним, в матче против сборной Италии немцы быстро разыграли угловой и забили гол, пока соперник о чем-то пытался договориться между собой.
Соавтором этого гола можно назвать 15-летнего Ноэля Урбаньяка, который без слов понял Киммиха и быстро дал ему мяч.
"Это невероятно. Я никогда не участвовал в чем-то подобном. У нас был короткий зрительный контакт, и я увидел, что он хотел получить мяч, поэтому быстро бросил его ему. Для меня это был первый опыт боллбоем на матче", - цитирует слова Урбаньяка ESPN.
После матча Киммих отправился отблагодарить парня, подарив ему мяч со своим автографом.
Bester Assist heute 🙏💛#dfbteam #GERITA pic.twitter.com/YNWTBkmZqQ— DFB-Team (@DFB_Team) March 23, 2025
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