Киммих оценил форму соперника перед ответным матчем в ЛЧ

Матч состоится 15 апреля.
Сегодня, 10:24       Автор: Валентина Чорноштан
Йозуа Киммих / Getty Images

На прошлой неделе в рамках Лиги чемпионов Бавария сыграла против Реала. Матч завершился победой мюнхенской команды - 2:1, теперь немецкий клуб на своей арене примет мадридцев.

Полузащитник мюнхенской команды Йозуа Киммих поделился ожиданиями от ответного матча против Реала.

В случае Реала неважно, в какой он форме. Когда наступает время Лиги чемпионов, он показывает себя наилучшим образом.

Добавим, что накануне Реал сыграл с Жироной - 1:1, тем самым продлив серию без побед до двух матчей в Ла Лиге.

Тем временем Тони Кроос может вернуться в Реал.

