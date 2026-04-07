Киммих оценил шансы Баварии в игре против Реала

Готов к битве на Сантьяго Бернабеу.
Сегодня, 08:30       Автор: Валентина Чорноштан
Йозуа Киммих / Getty Images

Во вторник, 7 апреля, состоится первый матч в рамках Лиги чемпионов: Реал будет принимать Баварию.

Лидер мюнхенской команды Йозуа Киммих высказался о предстоящей игре с испанской командой.

Если хочешь победить Реал, нужно быть в лучшей форме как психологически, так и тактически. У нас хорошее настроение, все игроки в форме. Мы рады сыграть здесь. Это решающее испытание, о котором мечтает каждый игрок. Мы с нетерпением ждем битвы.

Также хавбек ответил на вопрос касательно судейских решений против его команды.

"Я об этом не думал. Я не волнуюсь", – сказал Киммих.

Добавим, что Бавария получит важное усиление перед матчем Лиги чемпионов.

