Киммих оценил шансы Баварии в игре против Реала

Готов к битве на Сантьяго Бернабеу.

Во вторник, 7 апреля, состоится первый матч в рамках Лиги чемпионов: Реал будет принимать Баварию.

Лидер мюнхенской команды Йозуа Киммих высказался о предстоящей игре с испанской командой.

Если хочешь победить Реал, нужно быть в лучшей форме как психологически, так и тактически. У нас хорошее настроение, все игроки в форме. Мы рады сыграть здесь. Это решающее испытание, о котором мечтает каждый игрок. Мы с нетерпением ждем битвы.

Также хавбек ответил на вопрос касательно судейских решений против его команды.

"Я об этом не думал. Я не волнуюсь", – сказал Киммих.

Kimmich: "For me Real Madrid and Bayern Munich are the two biggest clubs in the world. So it's always a very special game" pic.twitter.com/RIp6ZAsfds — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 6, 2026

Добавим, что Бавария получит важное усиление перед матчем Лиги чемпионов.

