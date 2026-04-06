Бавария получает важное усиление перед матчем ЛЧ

Англичанин снова в строю, восстановился и тренируется с командой.

Седьмого апреля, во вторник, пройдет матч Реал Мадрид - Бавария в рамках Лиги чемпионов.

Форвард и лидер мюнхенской команды вернулся в расположение клуба после международной паузы с травмой. У англичанина возникли проблемы с голеностопом во время тренировки в национальной сборной.

Как пишет пресс-служба немецкого клуба, Гарри Кейн вернулся в общую группу перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов и готов помочь команде.

Напомним, что ранее Кейн пропустил матч с Фрайбургом в 28-м туре Бундеслиги.

