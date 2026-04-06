Барселона сообщила о травмах игроков после матча с Атлетико

Накануне состоялся матч в рамках чемпионата Испании, в котором Барселона сразилась с мадридским Атлетико. После игры пресс-служба команды сообщила, что перед игрой в Лиге чемпионов каталонская команда лишилась двух ключевых игроков, а именно Рональда Араухо и Марка Берналя.

Добавим, что, по имеющейся информации, у Араухо небольшое растяжение мышцы левого бедра, и он точно будет отсутствовать в игре в Лиге чемпионов.

У Берналя же растяжение связок левого голеностопного сустава, его участие в матче еврокубка против "матрасников" ещё под вопросом - всё зависит от того, как он будет себя чувствовать.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢𝗦



El jugador del primer equipo 𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗔𝗿𝗮𝘂𝗷𝗼 tiene una pequeña sobrecarga muscular en el muslo izquierdo. El jugador estará disponible para el partido del miércoles contra el Atlético de Madrid.



— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 5, 2026

Напомним, что 1/4 финала Лиги чемпионов пройдёт 8 апреля, Барселоне снова предстоит сыграть против подопечных Диего Симеоне.

Тем временем Флик определился с будущим Канселу в Барселоне.

