Барселона сообщила о травмах игроков после матча с Атлетико

Араухо сможет сыграть в Лиге чемпионов, у Берналя повреждение связок.
Сегодня, 08:24       Автор: Валентина Чорноштан
Ламин Ямаль, Марк Бернал, Рональд Араухо / Getty Images
Накануне состоялся матч в рамках чемпионата Испании, в котором Барселона сразилась с мадридским Атлетико. После игры пресс-служба команды сообщила, что перед игрой в Лиге чемпионов каталонская команда лишилась двух ключевых игроков, а именно Рональда Араухо и Марка Берналя.

Добавим, что, по имеющейся информации, у Араухо небольшое растяжение мышцы левого бедра, и он точно будет отсутствовать в игре в Лиге чемпионов.

У Берналя же растяжение связок левого голеностопного сустава, его участие в матче еврокубка против "матрасников" ещё под вопросом - всё зависит от того, как он будет себя чувствовать.

Напомним, что 1/4 финала Лиги чемпионов пройдёт 8 апреля, Барселоне снова предстоит сыграть против подопечных Диего Симеоне.

Тем  временем Флик определился с будущим Канселу в Барселоне.

