Контрактные споры улажены. Уайлдер и Чисора встретятся в Лондоне

Бывший чемпион WBC Деонтей Уайлдер проведёт бой с Дереком Чисорой 4 апреля на O2 Arena в Лондоне.

О предстоящем поединке сообщила Queensberry Promotions в своей социальной сети X.

Отмечается, что бой покажут эксклюзивно на стриминговой платформе DAZN. Промоутеры ивента - Queensberry Фрэнка Уоррена и Misfits Boxing Мамса Тейлора.

It's 𝗗𝗢𝗡𝗘! 💣



WAR mode activated as Derek Chisora and Deontay Wilder meet in London on April 4 💥#ChisoraWilder