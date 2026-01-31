Контрактные споры улажены. Уайлдер и Чисора встретятся в Лондоне
Бывший чемпион WBC Деонтей Уайлдер проведёт бой с Дереком Чисорой 4 апреля на O2 Arena в Лондоне.
О предстоящем поединке сообщила Queensberry Promotions в своей социальной сети X.
Отмечается, что бой покажут эксклюзивно на стриминговой платформе DAZN. Промоутеры ивента - Queensberry Фрэнка Уоррена и Misfits Boxing Мамса Тейлора.
It’s 𝗗𝗢𝗡𝗘! 💣— Queensberry Promotions (@Queensberry) January 30, 2026
WAR mode activated as Derek Chisora and Deontay Wilder meet in London on April 4 💥#ChisoraWilder | April 4 | London | Exclusively live on @DAZNBoxing pic.twitter.com/k4ywcsb67i
Добавим, что и для Чисоры, и для Уайлдера предстоящая схватка станет 50-й по счёту на профессиональном ринге.
