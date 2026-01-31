iSport.ua
Русский Українська

Контрактные споры улажены. Уайлдер и Чисора встретятся в Лондоне

Бой официально объявлен, поединок пройдёт 4 апреля.
Сегодня, 12:20       Автор: Валентина Чорноштан
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Бывший чемпион WBC Деонтей Уайлдер проведёт бой с Дереком Чисорой 4 апреля на O2 Arena в Лондоне.

О предстоящем поединке сообщила Queensberry Promotions в своей социальной сети X.

Отмечается, что бой покажут эксклюзивно на стриминговой платформе DAZN. Промоутеры ивента - Queensberry Фрэнка Уоррена и Misfits Boxing Мамса Тейлора.

Добавим, что и для Чисоры, и для Уайлдера предстоящая схватка станет 50-й по счёту на профессиональном ринге.

Ранее президент WBC оценил бой Фьюри против Махмудова.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дерек Чисора Деонтей Уайлдер

Статьи по теме

Чисора подписал контракт на бой против Уайлдера Чисора подписал контракт на бой против Уайлдера
"Будет потрясающе": Чисора впервые отреагировал на информацию о бое с Уайлдером "Будет потрясающе": Чисора впервые отреагировал на информацию о бое с Уайлдером
ТОП-10 моментов НБА: Джексон с данком после сольного прохода возглавил рейтинг ТОП-10 моментов НБА: Джексон с данком после сольного прохода возглавил рейтинг
Стефен Карри получил повреждение Стефен Карри получил повреждение

Видео

ТОП-10 моментов НБА: Джексон с данком после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: Джексон с данком после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Миколенко сыграет с Брайтоном, Ливерпуль сразится с Ньюкаслом
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Бокс12:20
Контрактные споры улажены. Уайлдер и Чисора встретятся в Лондоне
НБА12:18
ТОП-10 моментов НБА: Джексон с данком после сольного прохода возглавил рейтинг
НБА11:58
Стефен Карри получил повреждение
Европа11:40
Виртц рассказал, как адаптировался в Ливерпуле
Европа10:54
Известно, кто из полузащитников Барселоны восстановился после травмы
Европа10:30
Ливерпуль принял решение касательно Кёртиса Джонса
ЧМ-202610:02
Мюллер - о сборной Германии перед ЧМ-2026: Мы способны обыграть кого угодно
Европа09:42
Окружение Левандовски заявляет, что поляк близок к уходу из Барселоны
НХЛ09:13
НХЛ: Чикаго уступил Коламбусу
НБА08:59
НБА: Лейкерс разгромили Вашингтон, Денвер обыграл Клипперс
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK