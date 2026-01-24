Чисора подписал контракт на бой против Уайлдера

Британский боксер Дерек Чисора выйдет в ринг против американца Деонтея Уайлдера. Опытный боец ​​оставил подпись под договором.

Грядущий поединок станет для британца юбилейным. Чисора в пятидесятый раз появится в ринге на профессиональном уровне. Ориентировочные сроки проведения поединка с Уайлдером – апрель.

Британский ветеран последний бой провел против шведа Отто Валлина. Чисора в феврале прошлого года одолел скандинава по единогласному решению судей. Зато Уайлдер летом техническим нокаутом победил соотечественника Тайррелла Херндона.

К слову, британец Тайсон Фьюри поделился прогнозом на поединок Чисоры и Уайлдера.

