The Ring назвал лучшего боксера 2025 года

После победы над Альваресом Кроуфорд стал лучшим боксером года.

Накануне журнал The Ring провел номинации боксеров по итогам прошлого года.

Одной из номинаций стала награда лучшему боксеру 2025 года. Среди претендентов на победу были Наойя Иноуэ, Теренс Кроуфорд, Дмитрий Бивол, Фабио Уордли и Джесси Родригес.

Победу одержал бывший чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд.

Второе место занял Дмитрий Бивол, далее расположились Наойя Иноуэ и Джесси Родригес, а замкнул пятерку Фабио Уордли.

Напомним, что в сентябре 2025 года он победил Сауля Альвареса единогласным решением судей, став абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, а в декабре того же года объявил о завершении спортивной карьеры.

