"Будет потрясающе": Чисора впервые отреагировал на информацию о бое с Уайлдером

Британский боксер заявил, что готов драться в случае выгодного предложения.

Британский представитель супертяжелого дивизиона Дерек Чисора прокомментировал информацию о том, что свой следующий бой проведет против бывшего чемпиона Деонтея Уайлдера.

По словам боксера, сейчас особой конкретики по поводу боя нет, однако он готов выйти в ринг, если получит финансово выгодное предложение.

"Сейчас ходят такие слухи. Посмотрим. Это слухи. Это то, что я слышу. Так что я просто жду звонка, чтобы это произошло.

Наш бой с Деонтеем на стадионе Тоттенхэма был бы великолепным. Это будет потрясающе.

Слушайте, я буду драться с кем угодно, мне только нужен хороший контракт. Причина, по которой я не дрался в декабре, заключается в том, что я не получил хорошего контракта.

Так что сейчас я просто хочу получить хорошую сумму, хороший контракт, и я буду драться", - сказал Чисора в комментарии talkSPORT Boxing.

Ранее сообщалось, что бой Чисоры и Уайлдера планируют организовать в апреле в Великобритании.

Отметим, что менеджер Уайлдера подтвердил факт переговоров по поводу поединка с Чисорой.

