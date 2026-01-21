Менеджер Уайлдера подтвердил факт переговоров с новым соперником вместо Усика

Американский экс-чемпион должен вернуться в ринг в апреле в Великобритании.

Шелли Финкель, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, подтвердил, что его клиент в ближайшем бою встретится в ринге с Дереком Чисорой, а не обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком.

Представитель американца сообщил, что они близки к договоренности о поединке с британским боксером.

"Мы ведем переговоры, и они близки к завершению", - приводит слова Финкеля Sky Sports.

В то же время в компании Queensberry Promotions, которая ведет дела Чисоры, отказались от комментариев.

Бой Уайлдера и Чисоры планируют организовать в апреле в Великобритании.

Ранее был назван потенциальный соперник Усика вместо Уайлдера.

