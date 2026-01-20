Бой Усик - Уайлдер перенесут - американский боксер выбрал другого соперника

"Бронзовый бомбардировщик" ближайший поединок проведет в апреле в Великобритании.

Бывший чемпион в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) свой следующий бой проведет против другого соперника, а не против обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика (24-0, 15 КО), как планировалось ранее.

Как утверждает Brunch Boxing, в своем ближайшем поединке американский боксер встретится в ринге с британцем Дереком Чисорой (36-13, 23 КО), для которого этот бой станет юбилейным 50-м в карьере.

По информации источника, поединок планируют провести в апреле в Великобритании.

На следующей неделе в Лондоне должна пройти пресс-конференция, на которой этот бой будет анонсирован официально.

При этом отмечается, что поединок Усика с Уайлдером все еще остается в силе. Если американец одолеет Чисору, предварительно бой с украинцем планируют организовать в конце июля или начале августа.

Ранее Усик объяснил, почему выбрал Уайлдера, а не обладателя титула WBO Фабио Уордли.

