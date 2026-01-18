Усик объяснил, почему выбрал Уайлдера, а не Уордли

Украинский боксер рассказал, зачем ему поединок с американским экс-чемпионом.

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, почему захотел иметь в качестве соперника экс-чемпиона Деонтея Уайлдера, а не обладателя титула WBO Фабио Уордли.

Украинский боксер назвал причины своего решения встретиться в ринге с американцем.

Читай также: Усик против Уайлдера? Президент WBC рассказал, когда состоится бой

"Во-первых, это США - я хочу побоксировать в Америке. Во-вторых, Уайлдер последние десять лет был в топе. Это спортивный интерес.

В "большой тройке" были Джошуа, Фьюри и Уайлдер. Джошуа я избил два раза, Фьюри избил два раза, остался один небитый - Уайлдер.

У меня нет среди них "сильнейшего". Каждый из них потратил годы, чтобы добиться такого уровня. Но если судить по сложности моей подготовки к бою и напряженности самого боя, то на первом месте - Тайсон Фьюри, на втором - Энтони Джошуа. Уайлдера я пока ставлю на третье, потому что с ним еще не боксировал. Это чисто субъективное ощущение", - рассказал Усик в интервью Ready To Fight.

Ранее сообщалось, что Усик близок к подписанию нового промоутерского контракта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!