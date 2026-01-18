iSport.ua
Русский Українська

Усик объяснил, почему выбрал Уайлдера, а не Уордли

Украинский боксер рассказал, зачем ему поединок с американским экс-чемпионом.
Сегодня, 18:59       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, почему захотел иметь в качестве соперника экс-чемпиона Деонтея Уайлдера, а не обладателя титула WBO Фабио Уордли.

Украинский боксер назвал причины своего решения встретиться в ринге с американцем.

Читай также: Усик против Уайлдера? Президент WBC рассказал, когда состоится бой

"Во-первых, это США - я хочу побоксировать в Америке. Во-вторых, Уайлдер последние десять лет был в топе. Это спортивный интерес.

В "большой тройке" были Джошуа, Фьюри и Уайлдер. Джошуа я избил два раза, Фьюри избил два раза, остался один небитый - Уайлдер.

У меня нет среди них "сильнейшего". Каждый из них потратил годы, чтобы добиться такого уровня. Но если судить по сложности моей подготовки к бою и напряженности самого боя, то на первом месте - Тайсон Фьюри, на втором - Энтони Джошуа. Уайлдера я пока ставлю на третье, потому что с ним еще не боксировал. Это чисто субъективное ощущение", - рассказал Усик в интервью Ready To Fight.

Ранее сообщалось, что Усик близок к подписанию нового промоутерского контракта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Деонтей Уайлдер

Статьи по теме

"Он обязательный претендент": Промоутер Кабайела заявил о желании устроить бой с Усиком "Он обязательный претендент": Промоутер Кабайела заявил о желании устроить бой с Усиком
"Великий боец": Фьюри уважительно поздравил Усика с днем рождения "Великий боец": Фьюри уважительно поздравил Усика с днем рождения
Усик дал ответ на вопрос, продолжит ли Джошуа карьеру после трагической аварии Усик дал ответ на вопрос, продолжит ли Джошуа карьеру после трагической аварии
Трилогия Усик - Фьюри. Украинець сделал интригующее заявление Трилогия Усик - Фьюри. Украинець сделал интригующее заявление

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Дале-Шевдаль победами в гонках преследования закрыли этап в Рупольдинге
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: финал Кубка африканский наций, Миколенко встретится с Астон Виллой
просмотров
Биатлон, Кубок мира 2025/2026: Джакомель и Жанмонно лидируют в общем зачете, Мандзин и Дмитренко - лучшие среди украинцев
просмотров

Последние новости

Европа20:59
Рома с голом новичка легко обыграла Торино
Европа20:26
Эвертон с Миколенко неожиданно обыграл Астон Виллу
Бокс20:02
"Он обязательный претендент": Промоутер Кабайела заявил о желании устроить бой с Усиком
Формула 119:50
Гельмут Марко: Мое возвращение абсолютно исключено
Европа19:29
Зинченко определился с клубом, где продолжит карьеру
Европа19:23
Хавбек немецкого клуба подарил фанатам несколько тысяч литров пива
Бокс18:59
Усик объяснил, почему выбрал Уайлдера, а не Уордли
Европа18:33
Зубков отличился ассистом на победный гол в матче Трабзонспора
Украина17:58
Полесье объявило о продлении контракта с капитаном команды
Биатлон17:35
Биатлон, Кубок мира 2025/2026: Джакомель и Жанмонно лидируют в общем зачете, Мандзин и Дмитренко - лучшие среди украинцев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK