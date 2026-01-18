iSport.ua
Усик против Уайлдера? Президент WBC рассказал, когда состоится бой

Пройдет на родине Деонтея.
Сегодня, 11:12       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик и Маурисио Сулейман / Getty Images
Александр Усик и Маурисио Сулейман / Getty Images

Президент WBC Маурисио Сулейман поделился мыслями о возможном бое чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александра Усика против бывшего чемпиона Деонтея Уайлдера.

Президент заявил, что украинский боксер обратился в WBC с просьбой о добровольной защите, которая была удовлетворена.

Деонтей Уайлдер был чемпионом WBC в течение пяти лет, он невероятно силён и обладает большой ударной мощью. Он находится в рейтинге WBC, поэтому, безусловно, имеет на это право и может биться с Усиком в добровольной защите титула.

Также Сулейман рассказал для Sky Sports, что Усик хочет провести бой именно в США. Отмечается, что бой может пройти в Лас-Вегасе.

Ранее Усик ответил на вопрос о том, продолжит ли Джошуа карьеру после трагической аварии.

